Quatuor Arties Mostly Beethoven Loches

Quatuor Arties Mostly Beethoven

5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-21

Mostly Beethoven est l'aventure de quatre amis réunis autour d'un rêve célébrer en 2027 le bicentenaire de la mort de Beethoven en explorant ses 16 quatuors à cordes. Chaque rendez-vous propose deux quatuors et une œuvre coup de cœur pour croiser Beethoven avec d'autres horizons musicaux.

Mostly Beethoven est l’aventure de quatre amis musiciens réunis autour d’un même rêve célébrer en 2027 le bicentenaire de la mort de Beethoven en explorant ses 16 quatuors à cordes. Sur deux ans, ils invitent le public à découvrir cette oeuvre immense à travers une série de concerts vivants et accessibles.

Chaque rendez-vous propose deux quatuors et une oeuvre coup de coeur pour croiser Beethoven avec d’autres horizons musicaux. Un voyage passionné, curieux et plein de surprises Beethoven, mais pas que ! 20 .

5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31 cordacor.loches@gmail.com

English :

Mostly Beethoven is the adventure of four friends united around a dream: to celebrate the bicentenary of Beethoven’s death in 2027 by exploring his 16 string quartets. Each appointment features two quartets and a coup de c?ur work, to cross Beethoven with other musical horizons.

