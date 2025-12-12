Quatuor Béla Good Road to follow (Moondog) Loches

Quatuor Béla Good Road to follow (Moondog)

Ce programme musical rend hommage à Moondog, un compositeur atypique et marginal, et une figure singulière de la musique américaine, qui invite à explorer une autre Amérique… moins connue ! Loin des modèles de réussite conformiste, ce concert célèbre l’Amérique des marges et des rêveurs… On y entend l’écho des pionniers, des hobos dans leur wagons de marchandises, des grands espaces vierges et des rues parcourues de foules qui ne regardent plus assez autour d’elles. Alors le rêve américain, il existe encore ? Sans aucun doute, mais différent pour chacun ! Tous les rêves fous, joyeux, intransigeants et profonds de ces compositeurs n’auraient-ils pas la vertu de réveiller les nôtres ? 12 .

English :

This musical program pays tribute to Moondog, an atypical and marginal composer, and a singular figure in American music, inviting us to explore another, lesser-known America!

