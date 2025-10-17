Quatuor Carmin, spectacle pour les tout-petits Salle Christr Per Cléguérec

Quatuor Carmin, spectacle pour les tout-petits Salle Christr Per Cléguérec vendredi 17 octobre 2025.

Quatuor Carmin, spectacle pour les tout-petits

Salle Christr Per 10 Place Pobeguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:30:00

fin : 2025-10-18 11:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Concert et éveil musical | 0-3 ans | 30 min

Découverte de la musique classique pour les tout-petits avec le Quatuor Carmin !

Après un temps d’écoute et de découverte du son du quatuor à cordes, les enfants seront guidés par les artistes et invités à participer à un temps de découverte sensorielle des instruments (toucher, écoute, manipulation).

Une séance est également programmée à la micro-crèche de Cléguérec.

Spectacle financé par le Département du Morbihan dans le cadre du dispositif d’aide à l’éveil artistique du tout-petits.

Gratuit | Réservation conseillée .

Salle Christr Per 10 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Quatuor Carmin, spectacle pour les tout-petits Cléguérec a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté