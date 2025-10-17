Quatuor Carmin, spectacle pour les tout-petits Salle Christr Per Cléguérec
Quatuor Carmin, spectacle pour les tout-petits
Salle Christr Per 10 Place Pobeguin Cléguérec Morbihan
Début : 2025-10-17 10:30:00
fin : 2025-10-18 11:00:00
2025-10-17 2025-10-18
Concert et éveil musical | 0-3 ans | 30 min
Découverte de la musique classique pour les tout-petits avec le Quatuor Carmin !
Après un temps d’écoute et de découverte du son du quatuor à cordes, les enfants seront guidés par les artistes et invités à participer à un temps de découverte sensorielle des instruments (toucher, écoute, manipulation).
Une séance est également programmée à la micro-crèche de Cléguérec.
Spectacle financé par le Département du Morbihan dans le cadre du dispositif d’aide à l’éveil artistique du tout-petits.
Gratuit | Réservation conseillée .
Salle Christr Per 10 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
