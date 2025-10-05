Quatuor de cuivres de Tours Le Blanc

Concert organisé par Les Amis de l’Eglise St Etienne.
La musique du Quatuor de cuivres de Tours résonnera le temps d’un concert en l’église Saint-Étienne.
Rue du Donjon Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 

English :

Concert organized by Les Amis de l’Eglise St Etienne.

German :

Konzert, organisiert von Les Amis de l’Eglise St Etienne.

Italiano :

Concerto organizzato da Les Amis de l’Eglise St Etienne.

Espanol :

Concierto organizado por Les Amis de l’Eglise St Etienne.

