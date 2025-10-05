Quatuor de cuivres de Tours Le Blanc
Quatuor de cuivres de Tours Le Blanc dimanche 5 octobre 2025.
Quatuor de cuivres de Tours
Rue du Donjon Le Blanc Indre
Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : Dimanche 2025-10-05 15:00:00
Concert organisé par Les Amis de l’Eglise St Etienne.
La musique du Quatuor de cuivres de Tours résonnera le temps d’un concert en l’église Saint-Étienne.
Rue du Donjon Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
English :
Concert organized by Les Amis de l’Eglise St Etienne.
German :
Konzert, organisiert von Les Amis de l’Eglise St Etienne.
Italiano :
Concerto organizzato da Les Amis de l’Eglise St Etienne.
Espanol :
Concierto organizado por Les Amis de l’Eglise St Etienne.
