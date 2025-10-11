Quatuor de tubas Square du Temple – Elie Wiesel Paris

Quatuor de tubas Square du Temple – Elie Wiesel Paris samedi 11 octobre 2025.

Quatre élèves de la classe de tuba de Bathélémy Jusselme se produisent en quatuor pour deux concerts dans le square du Temple – Elie Wiesel , à 17h puis 17h45

Concert d’élèves du conservatoire Mozart donné dans le square du Temple – Elie Wiesel à l’occasion du rallye culturel organisé par le Conseil de Quartier Temple Enfants Rouges

Le samedi 11 octobre 2025

de 17h00 à 18h15

gratuit Tout public.

Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris