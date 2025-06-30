QUATUOR DEBUSSY – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

QUATUOR DEBUSSY – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire samedi 10 janvier 2026.

QUATUOR DEBUSSY Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Quatuor Debussy De Vivaldi à Haendel, chefs-d’œuvre intemporels.Les grands airs baroques comme vous ne les avez jamais entendus ! Le Quatuor Debussy s’associe au Chœur Alter Echo et à la mezzo-soprano franco-iranienne Ariana Vafadari pour revisiter les chefs-d’œuvre de Vivaldi et Haendel.Les musiciens du Quatuor Debussy continuent à créer des projets sensibles et variés autour de la musique classique. Cordes, voix et chœur s’unissent pour insuffler une énergie nouvelle à ces pièces emblématiques. La voix chaleureuse d’Ariana Vafadari leur confère une autre dimension. Entre instants intenses et moments suspendus, le concert révèle toute leur richesse, sans détours ni artifices. Une porte d’entrée idéale pour (re)découvrir la force et la beauté de ces œuvres intemporelles. Et tandis que nous prêtons l’oreille aux soies délicates de la musique baroque, les interprètes nous emmènent doucement mais sûrement vers des terres inconnues.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69