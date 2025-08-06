Quatuor Diotima, cordes Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Quatuor Diotima, cordes

Dimanche 18 janvier 2026 de 11h à 12h30. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18 12:30:00

2026-01-18

L’incontournable Quatuor Diotima est de retour sur la scène du Méjan pour un programme original exceptionnel !

Yun-Peng Zhao , violon

Leo Marillier , violon

Franck Chevalier , alto

Alexis Descharmes , violoncelle



SZYMANOWSKI | Quatuor n° 2

KAAJA SAARIAHO | “Terra Memoria”

RAVEL | Quatuor à cordes



Né en 1996, le Quatuor Diotima, est aujourd’hui l’un des quatuors plus demandés à travers le monde. Il travaille en étroite collaboration avec quelques-uns des plus grands maîtres de la deuxième moitié du XXe siècle comme Pierre Boulez et Helmut Lachenmann. Il commande ou suscite les créations des plus brillants compositeurs de notre temps tels Toshio Hosokawa, Miroslav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca Saunders, Misato Mochizuki ou encore Tristan Murail. En miroir de la musique d’aujourd’hui, le Quatuor Diotima projette une lumière nouvelle sur les grandes œuvres romantiques et modernes, en particulier Beethoven, Schubert, Schoenberg, Berg et Webern, ou encore Janáček, Debussy, Ravel et Bartók.



Petit-déjeuner offert par l’association .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The renowned Quatuor Diotima returns to the Méjan stage for an exceptional original program!

German :

Das unumgängliche Quatuor Diotima ist mit einem außergewöhnlichen Originalprogramm auf die Bühne des Méjan zurückgekehrt!

Italiano :

Il celebre Quatuor Diotima torna sul palco de Le Méjan per un programma originale ed eccezionale!

Espanol :

El célebre Quatuor Diotima vuelve al escenario de Le Méjan con un programa original y excepcional.

