Le Quatuor Ellipsos, fondé en 2004 à Nantes, est l’un des plus prestigieux quatuors de saxophones au monde, au point d’avoir enregistré un concerto destiné à être envoyé par la Nasa sur la lune ! Sur notre belle planète, ils nous entraînent dans un voyage musical éclatant, où le souffle du jazz se mêle aux rythmes des danses pavane, tango, ragtime… Un concert audacieux, intense, qui fait dialoguer tradition et modernité.

Cette soirée est parrainée par l’entreprise Roquet et la Fondation Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest. .

