Quatuor Elysée L’Offrande au Médoc Un Concert d’Exception et Solidaire Château Branaire-Ducru Saint-Julien-Beychevelle

Quatuor Elysée L’Offrande au Médoc Un Concert d’Exception et Solidaire Château Branaire-Ducru Saint-Julien-Beychevelle dimanche 20 juillet 2025.

Quatuor Elysée L’Offrande au Médoc Un Concert d’Exception et Solidaire

Château Branaire-Ducru 1 Chemin du Bourdieu Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 16:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Quatuor Elysée renouvelle l’art du quatuor à cordes avec une approche raffinée et une homogénéité sonore remarquable, captivant son public par un jeu précis, sensible et d’une puissance émotionnelle rare.

Au programme une immersion dans des œuvres majeures du répertoire de musique de chambre,

Ce concert se distingue également par sa forte dimension solidaire.

En partenariat avec le ROTARY CLUB des Portes du Médoc et l’association DANSER SOUS LA PLUIE, des enfants en situation de handicap et leurs familles seront spécifiquement invités.

Cet événement musical est organisé au profit de ces enfants, visant à favoriser l’accès à la culture pour tous dans un cadre bienveillant et inclusif. .

Château Branaire-Ducru 1 Chemin du Bourdieu Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 70 15 contact@musique-en-graves.com

English : Quatuor Elysée L’Offrande au Médoc Un Concert d’Exception et Solidaire

German : Quatuor Elysée L’Offrande au Médoc Un Concert d’Exception et Solidaire

Italiano :

Espanol : Quatuor Elysée L’Offrande au Médoc Un Concert d’Exception et Solidaire

L’événement Quatuor Elysée L’Offrande au Médoc Un Concert d’Exception et Solidaire Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Médoc-Vignoble