Quatuor Hernani : De l’intimité au testamentaire Maison Heinrich Heine Paris

Une année en résonance

Cycle anniversaire – Les résident.es à l’honneur

Pour célébrer ses 70 ans, la Maison Heinrich Heine rend hommage à ses

ancien.nes résident.es aujourd’hui professionnel.les de la musique. Tout

au long de l’année, un cycle de concerts mettra à l’honneur la richesse

et la diversité de leurs parcours artistiques.

♫ Anton Webern (1883-1945)

Langsamer Satz

♫ Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Quatuor n°8 en ut mineur, op. 110

♫ Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°16 en fa majeur, op.135

Fondé en 2021 par quatre musiciennes de l’Opéra de Paris, le Quatuor Hernani

est un quatuor franco-allemand. Il s’inscrit dans un registre

résolument romantique, rendant par son nom hommage à Victor Hugo et

Giuseppe Verdi. Son répertoire traverse les siècles jusqu’à la musique

de notre temps, avec une prédilection pour les grands romantiques, et un

engagement à défendre le répertoire français ainsi que la musique

germanique.

▂▂▂

Lise Martel, premier violon

Louise Salmona, second violon

Marion Duchesne, alto

Tatjana Uhde, violoncelle

Concert de musique de chambre avec d’anciens résidents de la maison.

Le dimanche 22 mars 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Vous avez désormais la possibilité d’acheter vos billets à l’avance en ligne

L’achat de billets sur place reste possible. La billetterie ouvre une demi-heure avant le début du concert.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-22T17:00:00+02:00_2026-03-22T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/quatuor-hernani-de-lintimite-au-testamentaire/ https://www.facebook.com/events/1615616692964895 https://www.facebook.com/events/1615616692964895



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