Quatuor Hernani : De l’intimité au testamentaire Maison Heinrich Heine Paris
Quatuor Hernani : De l’intimité au testamentaire Maison Heinrich Heine Paris dimanche 22 mars 2026.
Une année en résonance
Cycle anniversaire – Les résident.es à l’honneur
Pour célébrer ses 70 ans, la Maison Heinrich Heine rend hommage à ses
ancien.nes résident.es aujourd’hui professionnel.les de la musique. Tout
au long de l’année, un cycle de concerts mettra à l’honneur la richesse
et la diversité de leurs parcours artistiques.
♫ Anton Webern (1883-1945)
Langsamer Satz
♫ Dmitri Chostakovitch (1906-1975)
Quatuor n°8 en ut mineur, op. 110
♫ Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quatuor n°16 en fa majeur, op.135
Fondé en 2021 par quatre musiciennes de l’Opéra de Paris, le Quatuor Hernani
est un quatuor franco-allemand. Il s’inscrit dans un registre
résolument romantique, rendant par son nom hommage à Victor Hugo et
Giuseppe Verdi. Son répertoire traverse les siècles jusqu’à la musique
de notre temps, avec une prédilection pour les grands romantiques, et un
engagement à défendre le répertoire français ainsi que la musique
germanique.
▂▂▂
Lise Martel, premier violon
Louise Salmona, second violon
Marion Duchesne, alto
Tatjana Uhde, violoncelle
Concert de musique de chambre avec d’anciens résidents de la maison.
Le dimanche 22 mars 2026
de 17h00 à 19h00
payant
Vous avez désormais la possibilité d’acheter vos billets à l’avance en ligne
L’achat de billets sur place reste possible. La billetterie ouvre une demi-heure avant le début du concert.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T18:00:00+01:00
fin : 2026-03-22T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-22T17:00:00+02:00_2026-03-22T19:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/quatuor-hernani-de-lintimite-au-testamentaire/ https://www.facebook.com/events/1615616692964895 https://www.facebook.com/events/1615616692964895
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire