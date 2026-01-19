Quatuor Isar Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 – 18:30

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Concert de saxophone proposé par l’Accoord dans le cadre de La Folle Journée**, en partenariat avec le Conservatoire de Nantes**Formé en 2021 au conservatoire de Nantes, le Quatuor Isar bouscule les codes du saxophone avec une énergie contagieuse et un répertoire audacieux mêlant créations, arrangements et grandes oeuvres. Lauréats de concours et salués pour leur créativité, Antoine, Casilde, Nino et Élie allient virtuosité, complicité et engagement. Sur scène comme en médiation culturelle, ils font rayonner le saxophone avec force et finesse.Le Quatuor Isar est soutenu par la fondation Véronique Daverio.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 0240401916



