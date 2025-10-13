Quatuor Isar Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot
Quatuor Isar Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot samedi 21 mars 2026.
Quatuor Isar
Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Formé en 2021 au conservatoire de Nantes, le Quatuor Isar bouscule les codes du saxophone avec une énergie contagieuse et un répertoire audacieux mêlant créations, arrangements et grandes œuvres.
Durée 1h15
Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49
English : Quatuor Isar
Formed in 2021 at the Conservatoire de Nantes, the Isar Quartet shakes up saxophone codes with contagious energy and an audacious repertoire combining creations, arrangements and great works.
Duration: 1h15
German : Quatuor Isar
Das Isar-Quartett wurde 2021 am Konservatorium von Nantes gegründet. Mit seiner ansteckenden Energie und einem gewagten Repertoire, das Kreationen, Arrangements und große Werke miteinander verbindet, stellt es die Codes des Saxophons auf den Kopf.
Dauer: 1h15
Italiano :
Formatosi nel 2021 al Conservatorio di Nantes, il Quatuor Isar scuote i codici del sassofono con un’energia contagiosa e un repertorio audace che mescola creazioni, arrangiamenti e grandi opere.
Durata: 1 ora e 15 minuti
Espanol : Quatuor Isar
Formado en 2021 en el Conservatorio de Nantes, el Quatuor Isar sacude los códigos del saxofón con una energía contagiosa y un repertorio audaz que mezcla creaciones, arreglos y grandes obras.
Duración: 1 hora 15 minutos
