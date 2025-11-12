Festval AUTOMNE MUSICAL Grand Châtellerault Quatuor KAIJA + Climène ZARKAN (voix) et Hugo Van RECHEM (voix guitare) Théâtre Blossac Châtellerault
Théâtre Blossac 80 Boulevard de Blossac Châtellerault Vienne
### À la croisée de la musique classique, des musiques improvisées, des chants soufis et de la folk contemporaine.
Théâtre Blossac 80 Boulevard de Blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54
