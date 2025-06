Quatuor LAKMÉ – château de Marolles Genillé 17 juillet 2025

Quatuor LAKMÉ château de Marolles Genillé 17 et 18 juillet 31€/TR 26€

Concerts dans le cadre du festival Hier & Aujourd’hui 2025

**Jeudi 17 juillet**

### Quatuor LAKMÉ

Elina Buksha-Charlotte Chahuneau-Grégoire Vecchioni-Caroline Sypniewski

violon violon alto violoncelle

SCHUBERT Quatuor n° 15

PENDERECKI Quatuor n° 3

JANACEK Quatuor n° 1

**vendredi 18 juillet**

### Quatuor LAKMÉ + Adrien Bellom

SCHUBERT Quintet en ut majeur D.956 (op. 163)

### Quatuor LAKMÉ

GORECKI Quatuor n°2 de op.64 _Quasi una fantasia_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T21:30:00.000+02:00

lefestivalhieretaujourdhui@gmail.com 06 74 84 74 78 https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com/billetterie https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com

château de Marolles Genillé 37460 Genillé 37460 Indre-et-Loire