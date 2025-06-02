QUATUOR LANDOLFI – LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE Boulogne Billancourt

QUATUOR LANDOLFI Début : 2025-12-18 à 19:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : QUATUOR LANDOLFIHaydn, Beethoven et Kraus se répondent dans ce programme où le quatuor à cordes déploie toute sa palette. Jouant sur instruments d’époque, le Quatuor Landolfi redonne à ces œuvres leur éclat originel, au plus près du son et de l’esprit des compositeurs. Le Quatuor Landolfi poursuit avec ardeur son exploration du répertoire de quatuor à cordes sur instruments d’époque avec ce programme qui nous fera voyager de l’époque classique à la naissance du romantisme. Il jouera l’un des derniers exploits de Haydn, l’extraordinaire “lever de soleil”, ainsi que le quatuor n°4 d’un autre géant : Beethoven. Il nous donnera enfin l’occasion de redécouvrir Joseph Martin Kraus, le “Mozart suédois”, dont “papa Haydn” avait lui-même loué le grand talent. Durée : 1h sans entracte PROGRAMME KrausQuatuor n°3 en sol mineurHaydnQuatuor n°4 Lever du soleil BeethovenQuatuor n°4 en ut mineurDISTRIBUTION Quatuor LandolfiAnaïs Perrin, violon 1Cécile Garcia, violon 2Dahlia Adamopoulos, altoAnnabelle Brey, violoncelle

LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92