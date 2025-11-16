Quatuor les 4 Vents Saint-Paterne-Racan
Quatuor les 4 Vents Saint-Paterne-Racan dimanche 16 novembre 2025.
Quatuor les 4 Vents
4 Place de la République Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Quatuor Les 4 Vents
Daphne Corregan, Soprano
Anne-Lise Bassaget, Hautbois
Thivault Collonge, trompette
FLorence Blatier, orgue
Oeuvres de Haëndel, Bach
Dimanche 16 novembre 2025, 17h
.
4 Place de la République Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 65 72 14 lesamis.desorgues@orange.fr
English :
Quatuor Les 4 Vents
Daphne Corregan, Soprano
Anne-Lise Bassaget, Oboe
Thivault Collonge, trumpet
FLorence Blatier, organ
Works by Handel, Bach
Sunday, November 16, 2025, 5pm
German :
Quartett Les 4 Vents
Daphne Corregan, Sopran
Anne-Lise Bassaget, Oboe
Thivault Collonge, Trompete
FLorence Blatier, Orgel
Werke von Haëndel, Bach
Sonntag, 16. November 2025, 17 Uhr
Italiano :
Quatuor Les 4 Vents
Daphne Corregan, Soprano
Anne-Lise Bassaget, oboe
Thivault Collonge, tromba
Florence Blatier, organo
Opere di Handel e Bach
Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00
Espanol :
Cuarteto Les 4 Vents
Daphne Corregan, Soprano
Anne-Lise Bassaget, Oboe
Thivault Collonge, trompeta
Florence Blatier, órgano
Obras de Haendel y Bach
Domingo 16 de noviembre de 2025, 17:00 h
L’événement Quatuor les 4 Vents Saint-Paterne-Racan a été mis à jour le 2025-10-28 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan