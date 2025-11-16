Quatuor les 4 Vents Saint-Paterne-Racan

Quatuor les 4 Vents

Quatuor Les 4 Vents

Daphne Corregan, Soprano

Anne-Lise Bassaget, Hautbois

Thivault Collonge, trompette

FLorence Blatier, orgue

Oeuvres de Haëndel, Bach

Dimanche 16 novembre 2025, 17h

.

4 Place de la République Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 65 72 14 lesamis.desorgues@orange.fr

English :

Quatuor Les 4 Vents

Daphne Corregan, Soprano

Anne-Lise Bassaget, Oboe

Thivault Collonge, trumpet

FLorence Blatier, organ

Works by Handel, Bach

Sunday, November 16, 2025, 5pm

German :

Quartett Les 4 Vents

Daphne Corregan, Sopran

Anne-Lise Bassaget, Oboe

Thivault Collonge, Trompete

FLorence Blatier, Orgel

Werke von Haëndel, Bach

Sonntag, 16. November 2025, 17 Uhr

Italiano :

Quatuor Les 4 Vents

Daphne Corregan, Soprano

Anne-Lise Bassaget, oboe

Thivault Collonge, tromba

Florence Blatier, organo

Opere di Handel e Bach

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00

Espanol :

Cuarteto Les 4 Vents

Daphne Corregan, Soprano

Anne-Lise Bassaget, Oboe

Thivault Collonge, trompeta

Florence Blatier, órgano

Obras de Haendel y Bach

Domingo 16 de noviembre de 2025, 17:00 h

