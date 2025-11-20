Quatuor Ludwig Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Quatuor Ludwig Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 20 novembre 2025.

Quatuor Ludwig Jeudi 20 novembre, 20h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs B (de 6 à 22€)

Début : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T22:15:00

Fin : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T22:15:00

Fondé en 1985 et reconnu comme l’un des meilleurs quatuors de sa génération, le Quatuor Ludwig a su s’imposer grâce à sa palette sonore infiniment poétique, la connivence et la complicité qui les caractérisent ainsi qu’une connaissance du répertoire permettant au public de découvrir des détails jusque-là insoupçonnés. Au programme, Mozart, Beethoven et Schubert pour une soirée pleine d’émotions.

Pour les publics scolaires, le mardi 25 novembre à 14h30, le Quatuor Ludwig partagera l’histoire de Maurice Ravel.

Violon 1 Sébastien Surel Violon 2 Manuel Doutrelant Alto Violaine Despeyroux Cello Anne Copéry

Programme du concert du 25 novembre 2025 Mozart : Quatuor K 156 « Milanais », Beethoven : Quatuor opus 18 n°1, Schubert : Quatuor n°13 en la mineur D 804 « Rosamunde »

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

MUSIQUE CLASSIQUE // Avec Sébastien Surel, Manuel Doutrelant, Violaine Despeyroux, Anne Copéry