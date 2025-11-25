Quatuor Ludwig Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
MUSIQUE CLASSIQUE // Avec Sébastien Surel, Manuel Doutrelant, Violaine Despeyroux, Anne Copéry
Fondé en 1985 et reconnu comme l’un des meilleurs quatuors de sa génération, le Quatuor Ludwig a su s’imposer grâce à sa palette sonore infiniment poétique, la connivence et la complicité qui les caractérisent ainsi qu’une connaissance du répertoire permettant au public de découvrir des détails jusque-là insoupçonnés. Au programme, Mozart, Beethoven et Schubert pour une soirée pleine d’émotions.
Grande Salle du Théâtre
Durée 2h avec court entracte
Spectacle pour les 6 ans et +
Tarifs B (de 6 à 22€)
Pour les publics scolaires, le mardi 25 novembre à 14h30, le Quatuor Ludwig partagera l’histoire de Maurice Ravel.
Violon 1 Sébastien Surel Violon 2 Manuel Doutrelant Alto Violaine Despeyroux Cello Anne Copéry
Programme du concert du 25 novembre 2025 Mozart Quatuor K 156 « Milanais », Beethoven Quatuor opus 18 n°1, Schubert Quatuor n°13 en la mineur D 804 « Rosamunde »
Billetterie en ligne (notre-billetterie.fr)
rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel 03.21.87.37.15
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
Théâtre Monsigny Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
