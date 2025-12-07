QUATUOR LUDWIG – THEATRE ALBERT CAMUS – MAUREPAS Maurepas

QUATUOR LUDWIG Début : 2025-12-07 à 16:00. Tarif : – euros.

VILLE DE MAUREPAS PRÉSENTE : QUATUOR LUDWIGOuverture des portes 45mn avant la représentation / Accès PMR / Parking gratuit Première partie de concert par le Conservatoire de musique et d’art dramatique de Maurepas Rendant hommage à Erik Satie à l’occasion du centenaire de sa disparition, le Quatuor Ludwig et le pianiste Denis Pascal s’unissent pour proposer un programme musical concocté sur mesure. Denis Pascal fera découvrir ou redécouvrir sa sélection de pièces pour piano de l’inclassable Erik Satie, compositeur excentrique et marginal qui prend un malin plaisir à se démarquer du monde musical de son temps avec malice et provocation. Associé au mouvement surréaliste, complice de Jean Cocteau, Satie laisse une cinquantaine d’œuvres, entre minimalisme et démesure. Le Quatuor Ludwig et le pianiste Denis Pascal interprèteront ensuite le Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle en fa mineur de César Franck, premier grand quintette du répertoire français, œuvre admirée par Claude Debussy et décrite par Édouard Lalo comme « une explosion de couleurs » ! Fondé en 1985 et reconnu comme l’un des meilleurs quatuors de sa génération, le Quatuor Ludwig a su s’imposer grâce à sa palette sonore infiniment poétique, la connivence et la complicité qui les caractérisent ainsi qu’une connaissance du répertoire permettant au public de découvrir des détails jusque-là insoupçonnés. Denis Pascal s’est imposé comme l’une des figures les plus originales du piano français, se produisant en France et dans le monde entier comme soliste aussi bien que musicien de chambre. « Une élégance française est développée avec sûreté par ce singulier pianiste qui possède une sonorité séduisante qu’il met au service d’une lecture à la fois intense et mesurée des pièces de Satie, trouvant la bonne distance pour en extraire sa poésie insaisissable. » DIAPASON (album Satie Diapason d’Or mars 2023) ProgrammeErik Satie : Prélude du fils des étoiles, Gnossienne n°4, Valse du précieux dégoûté : son binocle, 3 Gymnopédies, Désespoir agréable, Sonatine bureaucratique, Gnossiennes n° 1,2 et 3César Franck : Quintette pour quatuor à cordes et piano en fa mineur MusiciensSébastien Surel (1er violon), Manuel Doutrelant (2nd violon), Violaine Despeyroux (alto), Anne Copéry (violoncelle), Denis Pascal (piano)

THEATRE ALBERT CAMUS – MAUREPAS 4 RUE DE LA BEAUCE 78310 Maurepas 78