Quatuor Magenta CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains vendredi 27 mars 2026.
Jeune formation déjà saluée pour son élégance et son excellence musicale, le Quatuor Magenta explore avec audace le répertoire des compositrices. Il associe ici la fougue de Fanny Mendelssohn à la puissance visionnaire de Beethoven. Lauréat de prestigieux concours et invité des grandes scènes, il trace son chemin avec éclat, porté par une musicalité subtile et engagée. Grandes Résidentes 2026 à ProQuartet-Centre européen de musique de chambre et à la Fondation SingerPolignac, elles sont choisies en 2023 par le Quatuor Modigliani pour rejoindre la première promotion du programme Élite à l’Ecole Normale de Paris.
Programme :
– Ludwig van Beethoven,
– Quatuor à cordes
– n°12 op.127 (1824)
– Fanny Mendelssohn,
– Quatuor à cordes (1834)
« Remarquable d’équilibre, de souplesse et de spontanéité. » – Anne Ibos-Augé, Diapason
Le vendredi 27 mars 2026
de 20h30 à 21h30
payant
Plein tarif : 22€
Tarif réduit : 16€
Tarif -12ans : 12€
Tout public.
CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains
https://www.cda95.fr/fr/agenda/quatuor-magenta centredesarts95@gmail.com