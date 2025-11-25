Quatuor Magenta CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Jeune formation déjà saluée pour son élégance et son excellence musicale, le Quatuor Magenta explore avec audace le répertoire des compositrices. Il associe ici la fougue de Fanny Mendelssohn à la puissance visionnaire de Beethoven. Lauréat de prestigieux concours et invité des grandes scènes, il trace son chemin avec éclat, porté par une musicalité subtile et engagée. Grandes Résidentes 2026 à ProQuartet-Centre européen de musique de chambre et à la Fondation SingerPolignac, elles sont choisies en 2023 par le Quatuor Modigliani pour rejoindre la première promotion du programme Élite à l’Ecole Normale de Paris.

Programme :

– Ludwig van Beethoven,

– Quatuor à cordes

– n°12 op.127 (1824)

– Fanny Mendelssohn,

– Quatuor à cordes (1834)

« Remarquable d’équilibre, de souplesse et de spontanéité. » – Anne Ibos-Augé, Diapason

Un concert classique au Centre des arts le 27 mars à 20h30.

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h30 à 21h30

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/quatuor-magenta centredesarts95@gmail.com