Quatuor Mars Alouge Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

Quatuor Mars Alouge samedi 2 août 2025.

Lieu-dit Porjou L'Improbable Café Plestin-les-Grèves

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-08-02 19:30:00

fin : 2025-08-02 20:30:00

Date(s) :

2025-08-02

Un quatuor insolite, voix , harpes et cordes, qui repousse les limites des instruments pour faire découvrir un répertoire varié du médiéval au XXe siècle, en passant par la musique populaire.

Ce concert a pour but de présenter des instruments peu connus, la harpe baroque et surtout la popharpe, qui est une harpe simple avec caisse en carton, dont Agnès Alouges est une des ambassadrices. Ce petit instrument, conçu par Véronique Musson et Pascal Bernard a reçu le prix Lépine en 2016. Depuis sa création, l’association Popharpe a à coeur de promouvoir l’accessibilité de la harpe pour tous en organisant des stages de fabrication sur des week-ends durant lesquels chacun peut venir fabriquer son instrument, tout cela pour un prix modique. Un stage de fabrication est prévu à l’Improbable Café à la Toussaint prochaine. .

Lieu-dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

