Quatuor Modigliani

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 20:30:00

Date(s) :

2026-04-03

György Kurtág Douze microludes, op. 13, pour quatuor à cordes (Hommage à András Mihály)

Ludwig van Beethoven Quatuor à cordes n° 6, op. 18 n° 6, La Malinconia

Johannes Brahms Quatuor à cordes n° 2, op. 51 n° 2

Le Quatuor Modigliani interprète Kurtág, Beethoven et Brahms dans un programme intense et émouvant. Une expérience de musique de chambre d’une grande finesse.

Ce concert propose un voyage à travers trois manières d’habiter l’intime et le temps musical fragmentation, mélancolie, reconstruction. Trois œuvres, trois époques, un même geste interroger l’équilibre entre rupture et continuité, intériorité et expression.

Avec ses Douze microludes, György Kurtág explore l’extrême concentration du discours. Chaque pièce est un monde condensé, un éclat gravé dans le silence. Plus qu’un procédé formel, cette fragmentation devient un mode d’expression, renforcé par l’hommage à son mentor András Mihály, dans une atmosphère profondément introspective.

À près de deux siècles de distance, le Quatuor op. 18 n° 6 de Beethoven dialogue avec cette tension intérieure. Sous l’apparente clarté classique, une faille s’ouvre progressivement, jusqu’au finale La Malinconia, où le temps musical se brise et la musique semble suspendue, entre immobilité et vertige.

Le Quatuor op. 51 n° 2 de Brahms répond à ces tensions par une recherche d’unité. Après les fragments de Kurtág et la fissure de Beethoven, Brahms propose la reconstruction d’un monde intérieur dense, passionné, mais réconcilié dans une architecture organique. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quatuor Modigliani Colmar a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de Colmar