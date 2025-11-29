Quatuor Modigliani Théâtre municipal Sens
Quatuor Modigliani Théâtre municipal Sens samedi 29 novembre 2025.
Quatuor Modigliani
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Le Quatuor Modigliani s’impose parmi les quatuors les plus demandés de notre époque.
Il se produit chaque année aux États-Unis et en Asie, et lors de nombreuses tournées Européennes dans des salles telles que le Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs‑ Elyssées, la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus de Vienne, la Philharmonie de Saint-Petersbourg, et l’Elbphilharmonie de Hambourg.
Un an seulement après leur formation, les Modigliani remportent successivement trois Premiers Prix aux Concours Internationaux d’Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert Artists Auditions de New York (2006).
Leurs quinze disques témoignent de leur vaste répertoire (Schubert, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Bartók…) et obtiennent de nombreuses récompenses en France et à l’étranger (Chocs de Classica, Diapason d’or…)
Programme
György Kurtág Douze Microludes pour quatuor à cordes Op.13
Ludwig van Beethoven Quatuor à cordes op. 18 N°2
Johannes Brahms Quatuor à cordes n°2 op. 51 Nr. 2
Amaury Coeytaux, violon
Loïc Rio, violon
Laurent Marfaing, alto
François Kieffer, violoncelle .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
