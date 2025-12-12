Quatuor Papaya Jazz Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement
Quatuor Papaya Jazz Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement vendredi 23 janvier 2026.
Quatuor Papaya Jazz
Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Concert de Bossanova, Jazz, Jazz fusion
Avec son répertoire jazz fusion bossa, Papaya Jazz vous embarque dans une soirée pleine d’énergie autour de standards de plusieurs générations et aussi leurs propres compositions. .
Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro
English :
Concert by Bossanova, Jazz, Jazz fusion
L’événement Quatuor Papaya Jazz Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille