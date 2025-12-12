Quatuor Papaya Jazz Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Quatuor Papaya Jazz

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert de Bossanova, Jazz, Jazz fusion

Avec son répertoire jazz fusion bossa, Papaya Jazz vous embarque dans une soirée pleine d’énergie autour de standards de plusieurs générations et aussi leurs propres compositions. .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

