Quatuor pour la fin du temps Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Quatuor pour la fin du temps

Composé dans un camp de travail allemand, le Quatuor pour la fin du temps est une expérience sensorielle, émotionnelle et humaine bouleversante.

English :

Composed in a German labor camp, Quartet for the End of Time is a deeply moving sensory, emotional and human experience.

German :

Das Quartett für das Ende der Zeit wurde in einem deutschen Arbeitslager komponiert und ist eine erschütternde sinnliche, emotionale und menschliche Erfahrung.

Italiano :

Composto in un campo di lavoro tedesco, Quartet for the End of Time è un’esperienza sensoriale, emotiva e umana profondamente toccante.

Espanol :

Compuesto en un campo de trabajo alemán, Quartet for the End of Time es una experiencia sensorial, emocional y humana profundamente conmovedora.

