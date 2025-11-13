QUATUOR PRAZAK – FRANCOIS DUMONT – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

QUATUOR PRAZAK – FRANCOIS DUMONT Début : 2025-11-13 à 19:30. Tarif : – euros.

François Dumont, piano Quatuor Praz?a´k, quatuor à cordes Frédéric Alcaraz, contrebasseMOZART: Fantaisie en ré mineur K. 397, Concerto n°12 K 414version pour piano et quatuor à cordesCHOPIN : Nocturne op. posth. En ut # mineur « Lento con gran espressione », Concerto n°2version pour piano, quatuor à cordes et contrebasseFrançois Dumont est sans doute l’un des meilleurs pianistes français de sa génération. Sa subtile délicatesse, alliée à l’âme slave de l’éminent quatuor tchèque Pražák, réputé pour ses sonorités « symphoniques », nous promet une interprétation de ces concerti qui n’aura rien à envier à la version orchestrale.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38