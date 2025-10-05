Quatuor Prométhée Opéra National De Bordeaux Médiathèque de Mérignac Mérignac

Quatuor Prométhée Opéra National De Bordeaux Médiathèque de Mérignac Mérignac dimanche 5 octobre 2025.

Quatuor Prométhée Opéra National De Bordeaux Dimanche 5 octobre, 15h30 Médiathèque de Mérignac Gironde

Sur réservation au 05 56 18 88 62 ou directiondelaculture@merignac.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:30:00 – 2025-10-05T16:30:00

Fin : 2025-10-05T15:30:00 – 2025-10-05T16:30:00

Les musiciens du Quatuor Prométhée abordent tous les styles, de Haydn jusqu’à aujourd’hui, avec passion et enthousiasme. Ils participent régulièrement à divers projets comme Ma voix et toi avec les chœurs de l’Opéra National de Bordeaux, Petites musiques de nuit et le Passager avec la compagnie Florence Lavaud ou partageant la scène avec le ballet de l’Opéra National de Bordeaux pour If to leave is to remember de Carolyn Carlson ou Cacti d’Alexander Ekman.

Programme: L.van Beethoven : Quatuor à cordes n°8 en mi mineur opus 59 n°2 Razoumovski

Médiathèque de Mérignac place Charles de Gaulle Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mérignac accueille l’Opéra National de Bordeaux