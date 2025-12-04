QUATUOR PSOPHOS & SANDRINE PIAU Soissons

QUATUOR PSOPHOS & SANDRINE PIAU

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 9 – 9 – 20

9

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:15:00

Date(s) :

2025-12-04

Sandrine Piau, soprano de renommée internationale, s’associe au

Quatuor Psophos pour un projet original et sensible autour de Franz

Schubert, intitulé Quintette imaginaire . Ce concert, inspiré par la

sortie de leur disque commun, propose une immersion dans l’univers

schubertien à travers une sélection de lieder et de pièces de musique

de chambre. Une approche originale de Schubert, faisant dialoguer

l’intimité du lied avec la densité du quatuor à cordes.

Le Quintette imaginaire invite à redécouvrir la poésie et la

modernité de Schubert, à travers une alchimie rare entre voix et

cordes, portée par des artistes au sommet de leur art. 9 .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

