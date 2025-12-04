QUATUOR PSOPHOS & SANDRINE PIAU Soissons
QUATUOR PSOPHOS & SANDRINE PIAU
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 9 – 9 – 20
9
Tarif adulte
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04 21:15:00
2025-12-04
Sandrine Piau, soprano de renommée internationale, s’associe au
Quatuor Psophos pour un projet original et sensible autour de Franz
Schubert, intitulé Quintette imaginaire . Ce concert, inspiré par la
sortie de leur disque commun, propose une immersion dans l’univers
schubertien à travers une sélection de lieder et de pièces de musique
de chambre. Une approche originale de Schubert, faisant dialoguer
l’intimité du lied avec la densité du quatuor à cordes.
Le Quintette imaginaire invite à redécouvrir la poésie et la
modernité de Schubert, à travers une alchimie rare entre voix et
cordes, portée par des artistes au sommet de leur art. 9 .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
