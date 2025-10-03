Quatuor QAC40 Pontonx-sur-l’Adour
La Médiathèque sera le théâtre d’un concert intimiste, à l’occasion de la venue du quatuor de cuivres QAC40 composé de François Darrigan au trombone, Yannick Belkanichi à la trompette, Sylvain Larrazet à l’euphonium et Mathieu Nogaro au cornet.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ils joueront diverses pièces dont de grands classiques des plus prestigieux compositeurs.
92 Avenue de la Chalosse Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 50 00 mediatheque@pontonx.fr
English : Quatuor QAC40
The Médiathèque will host an intimate concert by the QAC40 brass quartet, featuring François Darrigan on trombone, Yannick Belkanichi on trumpet, Sylvain Larrazet on euphonium and Mathieu Nogaro on cornet.
Free admission, subject to availability
German : Quatuor QAC40
In der Mediathek findet ein intimes Konzert mit dem Blechbläserquartett QAC40 statt, das aus François Darrigan (Posaune), Yannick Belkanichi (Trompete), Sylvain Larrazet (Euphonium) und Mathieu Nogaro (Kornett) besteht.
Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze
Italiano :
La Médiathèque ospiterà un concerto intimo del quartetto di ottoni QAC40, composto da François Darrigan al trombone, Yannick Belkanichi alla tromba, Sylvain Larrazet all’eufonio e Mathieu Nogaro alla cornetta.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Espanol : Quatuor QAC40
La Médiathèque será el escenario de un concierto íntimo del cuarteto de metales QAC40, compuesto por François Darrigan (trombón), Yannick Belkanichi (trompeta), Sylvain Larrazet (bombardino) y Mathieu Nogaro (corneta).
Entrada gratuita sujeta a disponibilidad
