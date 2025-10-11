Quatuor Rosamonde ZA La Palun Buis-les-Baronnies
Quatuor Rosamonde ZA La Palun Buis-les-Baronnies samedi 11 octobre 2025.
Quatuor Rosamonde
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11 19:30:00
2025-10-11
Ce concert sera l’occasion de (re)découvrir l’art du quatuor à cordes porté par l’une des plus belles signatures françaises.
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 23 18 serenades.baronnies@gmail.com
English :
This concert will be an opportunity to (re)discover the art of the string quartet, brought to life by one of France?s finest names.
German :
Dieses Konzert bietet die Gelegenheit, die Kunst des Streichquartetts (wieder) zu entdecken, die von einem der schönsten französischen Komponisten vertreten wird.
Italiano :
Questo concerto sarà l’occasione per (ri)scoprire l’arte del quartetto d’archi, portato in scena da uno dei migliori nomi francesi.
Espanol :
Este concierto será la ocasión de (re)descubrir el arte del cuarteto de cuerda de la mano de uno de los mejores nombres de Francia.
