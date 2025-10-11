Quatuor Rosamonde ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Quatuor Rosamonde

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 19:30:00

2025-10-11

Ce concert sera l’occasion de (re)découvrir l’art du quatuor à cordes porté par l’une des plus belles signatures françaises.

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 23 18 serenades.baronnies@gmail.com

English :

This concert will be an opportunity to (re)discover the art of the string quartet, brought to life by one of France?s finest names.

German :

Dieses Konzert bietet die Gelegenheit, die Kunst des Streichquartetts (wieder) zu entdecken, die von einem der schönsten französischen Komponisten vertreten wird.

Italiano :

Questo concerto sarà l’occasione per (ri)scoprire l’arte del quartetto d’archi, portato in scena da uno dei migliori nomi francesi.

Espanol :

Este concierto será la ocasión de (re)descubrir el arte del cuarteto de cuerda de la mano de uno de los mejores nombres de Francia.

