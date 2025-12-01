Quatuor Sedici Corde Médiathèque Salle Jacques Prévert Blanzy

Quatuor Sedici Corde

Médiathèque Salle Jacques Prévert 7 rue Marcel Gueugneau Blanzy Saône-et-Loire

2025-12-20 19:00:00

La Ville de Blanzy a le plaisir de vous convier à un concert d’exception avec le Quatuor Sedici Corde, un ensemble de musiciens bourguignons reconnus pour leur talent et leur éclectisme.

Qui sont-ils ? Le Quatuor Sedici Corde est composé de quatre musiciens passionnés

Nelly Lousteau et Yves Marrilliet aux violons, Claire Vincent à l’alto, Lorraine Brosse au violoncelle.

Diplômés des conservatoires de Dijon, Genève, Bâle et Bruxelles, ces artistes enseignent également dans les conservatoires d’Autun, du Creusot et de Montceau-les-Mines. Leur répertoire, à la fois classique et moderne, promet une expérience musicale riche et variée, allant de Haydn à Schubert, en passant par des adaptations contemporaines.

Au programme un voyage musical à travers des œuvres majeures de la musique de chambre, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. .

