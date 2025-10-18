Quatuors baroques Festival de Lanvellec Théâtre du Champ Au Roy Guingamp

Quatuors baroques Festival de Lanvellec Théâtre du Champ Au Roy Guingamp samedi 18 octobre 2025.

Théâtre du Champ Au Roy 1 Place du Champ au Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

M. Guillemain est peut-être le violon le plus rapide et le plus extraordinaire qui se puisse entendre… Sa main est pétillante, … ses ouvrages sont remplis des beautés les plus piquantes. Lui aussi parti en Italie pour compléter sa formation, Louis-Gabriel Guillemain, compositeur français, violoniste virtuose méconnu du XVIIIe siècle revit dans ce programme de l’ensemble La Française. Des œuvres de Telemann, Barrière et Boismortier complètent ce panorama du baroque tardif. .

