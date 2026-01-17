Quatuors Cordes : MENDELSSOHN – HAYDN Église St Séverin Paris
Samedi 14 Janvier 16h
Église St Séverin, Rue des Prêtres St Séverin, 75005 Paris
Métro: St Michel, Cluny Sorbonne – Bus: 27, 38, 47, 63, 96
Quatuors Cordes : MENDELSSOHN – HAYDN
Haydn op.64 n°5 « L’Alouette »
Mendelssohn op. 12
par l’Ensemble « Les Passagers »
Sabine Debruyne : violon – Elise Creton : violon – Françoise Renard : alto – Yaëlle Quincarlet : violoncelle
Tous pédagogues en diverses conservatoires des régions de France. Leur souhait est de transmettre et de partager leur plaisir de la musique. L’amitié qui les lie par ailleurs leur permet de tisser les liens nécessaires au Quatuor à cordes. Les Passagers sont de passage à Paris, munis de leurs instruments qui ont traversé les temps.
Le samedi 14 février 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Église St Séverin Rue des Prêtres St Séverin 75005 Paris
