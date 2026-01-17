Quatuors Cordes : MENDELSSOHN – HAYDN Église St Séverin Paris

Samedi 14 Janvier 16h

Église St Séverin, Rue des Prêtres St Séverin, 75005 Paris

Métro: St Michel, Cluny Sorbonne – Bus: 27, 38, 47, 63, 96

Quatuors Cordes : MENDELSSOHN – HAYDN

Haydn op.64 n°5 « L’Alouette »

Mendelssohn op. 12

par l’Ensemble « Les Passagers »

Sabine Debruyne : violon – Elise Creton : violon – Françoise Renard : alto – Yaëlle Quincarlet : violoncelle

Tous pédagogues en diverses conservatoires des régions de France. Leur souhait est de transmettre et de partager leur plaisir de la musique. L’amitié qui les lie par ailleurs leur permet de tisser les liens nécessaires au Quatuor à cordes. Les Passagers sont de passage à Paris, munis de leurs instruments qui ont traversé les temps.

Le Quatuor à cordes. Les Passagers sont de passage à Paris, munis de leurs instruments qui ont traversé les temps.

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00

Église St Séverin Rue des Prêtres St Séverin 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1980707414195?aff=oddtdtcreator



Afficher la carte du lieu Église St Séverin et trouvez le meilleur itinéraire

