Quatuors de Beethoven , quatuor Girard Paray-le-Monial

Salle des boiseries Paray-le-Monial

Avec ce concert s’achève la gageure entamée par l’association les amis de la musique il y a un an: proposer l’intégrale des 16 quatuors de Beethoven, permettant ainsi au public de découvrir ceux qu’on entend moins souvent, et mesurer à quel point il s’agit d’un chef d’œuvre absolu de la musique. Aucun organisateur ne se risque à un tel projet qui pourtant a obtenu un succès remarquable. Le quatuor Girard rassemble quatre frères et sœurs pour une extraordinaire carrière musicale commune. Leur proximité familiale leur confère une homogénéité très rare. Le concert de la magnifique salle des boiseries se déroulera en deux parties séparées par un goûter proposé au public dans le cloître. .

Salle des boiseries Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

