Quatuors de Nina Vallon Manège, scène nationale Reims Reims

Quatuors de Nina Vallon

Manège, scène nationale Reims

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08

2026-01-08 2026-01-09

Tout public

Dans une pièce pour huit danseuses et un quatuor à cordes, Nina Vallon fait dialoguer la musique et la danse, avec pour fil rouge le Quatuor N° 14 de Beethoven et une composition originale de Maxime Mantovani. Un diptyque chorégraphique et musical où se déploie une danse organique, physique et exigeante.

C’est toujours vertigineux de s’attaquer à une œuvre d’un grand compositeur tel que Beethoven, mais c’est aussi infiniment inspirant et excitant ! souligne Nina Vallon dont la démarche chorégraphique est toujours intimement liée à la musique.

Dans cette création pour huit danseuses et un quatuor à cordes, elle s’empare d’un monument classique, le Quatuor n°14 opus 131, considéré comme le plus puissant de tous, le plus dense, le plus novateur aussi du compositeur allemand. En sept mouvements, enchainés sans interruption, l’œuvre a des allures de cyclone en formation. Ici, le rapport entre écriture chorégraphique et composition musicale n’est pas le résultat d’un collage mais d’une structure précise dans laquelle la danse est en dialogue perpétuel avec la musique. Les danseuses deviennent l’écriture d’une musique tout autant que les véhicules de son expressivité renouvelée.

Au fil de cette traversée, le compositeur Maxime Mantovani offre une relecture de la partition, inspirée du mouvement dansé, pour basculer vers un univers sonore nouveau. Entre virtuosité et liberté d’interprétation, Quatuors joue sur la perception de la musique, à travers les corps et l’espace, pour nous emporter dans un tourbillon d’états physiques et émotionnels. Une création où la musicalité éclate et l’émotion affleure… .

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100

