Quatuors pour flûte de Mozart Notes Errantes 2025#7 Place de l’église Dore-l’Église

Place de l’église Eglise de Dore-l’église Dore-l’Église Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

étudiants, minima sociaux, handicapés

Début : Lundi 2025-08-04 21:00:00

fin : 2025-08-04 22:15:00

2025-08-04

L’intégrale des quatuors de Mozart sur instruments originaux, dévoilent un Mozart dans toute sa beauté créatrice… Alors qu’il n’aimait pas la flûte, que n’eut-il composé s’il avait aimé la flûte !?

Place de l’église Eglise de Dore-l’église Dore-l’Église 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

English :

The complete Mozart quartets on original instruments reveal Mozart in all his creative beauty… Although he didn’t love the flute, what would he have composed if he had?

German :

Mozarts sämtliche Quartette auf Originalinstrumenten enthüllen einen Mozart in seiner ganzen schöpferischen Schönheit… Er liebte die Flöte nicht, aber was hätte er komponiert, wenn er die Flöte geliebt hätte?

Italiano :

L’integrale dei quartetti mozartiani su strumenti originali rivela Mozart in tutta la sua bellezza creativa… Anche se non amava il flauto, cosa avrebbe composto se lo avesse fatto?

Espanol :

Los cuartetos completos de Mozart con instrumentos originales revelan a Mozart en toda su belleza creativa… Aunque no amaba la flauta, ¿qué habría compuesto de haberla amado?

