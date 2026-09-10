Qu’aurions-nous fait à sa place ? – Philippe Rolland Saumur
jeudi 7 janvier 2027 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Qu’aurions-nous fait à sa place ? – Philippe Rolland
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:30:00
fin : 2027-01-07 21:40:00
Date(s) :
2027-01-07
L’histoire vraie de Noëlla Rouget – Philippe Rolland, Compagnie L’Intemporelle.
Ce spectacle raconte l’histoire vraie de Noëlla Rouget, résistante angevine dénoncée, arrêtée, torturée et déportée. Alors qu’elle aurait pu réclamer vengeance, elle a choisi de grâcier l’homme qui l’avait livrée aux nazis.
Ce spectacle, élu « Coût de coeur Avignon 2025 », est l’histoire authentique et bouleversante de Noëlla Rouget, résistante en 1943 à Angers. Dénoncée puis déportée à Ravensbrück, elle survit à 16 mois d’enfer concentrationnaire. Mais l’acte le plus incroyable de sa vie survient après la guerre. Alors qu’en 1965 son bourreau est condamné à mort, elle demande sa grâce au général de Gaulle qui la lui accorde.
« Résistez, luttez, désapprouvez mais ne haïssez pas ». Cette grande dame au parcours hors norme nous interroge, nous interpelle et porte notre réflexion sur la haine ou le pardon.
Ce destin exceptionnel nous confronte à une question essentielle : Qu’aurions-nous fait à sa place ?
Ce texte fort, percutant, bouleversant, est porté par deux comédiennes dont le jeu est juste, sans fioritures. Ce spectacle permet de croire en l’humain, de s’élever au-dessus du pire et croire dans le meilleur.
Mise en scène : Philippe Rolland
Interprété par Marie-Chrisrine Garandeau et Anne-Laure Prono
PRECISIONS HORAIRES :
Jeudi 7 janvier 2027 de 20h30 à 21h40. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
The True Story of No%EBlla Rouget – Philippe Rolland, L’Intemporelle Theater Company.
L’événement Qu’aurions-nous fait à sa place ? – Philippe Rolland Saumur a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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