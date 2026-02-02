QUBS la vie cachée sous vos pieds 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

QUBS la vie cachée sous vos pieds

Fabriquez un aspirateur à insectes pour faire progresser la recherche !

Un quart de la biodiversité mondiale se cache sous nos pieds ! Les sols abritent une incroyable diversité d’organismes vivants, allant des insectes aux micro-organismes, en passant par les champignons et les vers. Cette biodiversité souterraine est un indicateur de la santé des écosystèmes terrestres et est essentielle à leur bon fonctionnement.

Mais quels sont les insectes et autres espèces qui vivent sous nos pieds ? Les sols hébergent une multitude d’espèces comme les coléoptères, les acariens, les nématodes et bien d’autres. Observer cette vie souterraine nous permet de mieux évaluer la diversité et l’abondance des invertébrés qui renseignent sur l’état des sols. Venez les découvrir et apprendre à les identifier en fabriquant votre propre aspirateur à insectes au FabLab ! “L’aspifaune” est un outil simple mais ingénieux vous permettra de collecter et d’observer ces petites créatures de près.

En participant à cet atelier, vous aurez l’occasion d’explorer le monde caché sous nos pieds et de contribuer à la recherche participative. Le programme de sciences participatives “Qualité biologique des sols” (QUBS), proposé par le Muséum national d’histoire naturelle, vous offre l’opportunité de faire avancer les connaissances scientifiques sur la biodiversité des sols. En collectant des données sur les organismes que vous trouvez, vous aiderez les scientifiques à mieux comprendre la répartition et la diversité des espèces souterraines.

Rejoignez-nous le mercredi 15 avril 2026, de 14h à 16h, pour explorer la biodiversité cachée sous vos pieds, vous initier à la fabrication au FabLab et collecter des données précieuses pour enrichir la base de connaissances sur la faune du sol ! .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : QUBS la vie cachée sous vos pieds

Build an insect vacuum cleaner to advance research!

