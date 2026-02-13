Que de vie dans l’eau, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Que de vie dans l’eau Mercredi 25 février, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50 € / gratuit adhérents et moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Il n’y a pas que des grenouilles dans les mares ! Épuisette à la main, partez à la découverte des êtres qui peuplent les eaux stagnantes. Dès 4 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233623465 »}]

Il n’y a pas que des grenouilles dans les mares ! Épuisette à la main, partez à la découverte des êtres qui peuplent les eaux stagnantes. Dès 4 ans. hiver animaux

Béa Gillot