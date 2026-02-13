Que de vie dans l’eau !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Que de vie dans l’eau ! Jeudi 23 avril, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 4 ans. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Il n’y a pas que des grenouilles dans les mares ! Épuisette à la main, découvrez les êtres qui peuplent les eaux stagnantes… Dès 4 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Il n’y a pas que des grenouilles dans les mares ! Épuisette à la main, découvrez les êtres qui peuplent les eaux stagnantes… Dès 4 ans. mares épuisette

Béatrice gillot