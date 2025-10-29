Que deviennent les biodéchets des cantines, après leur collecte ? L’Agronaute Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 09:45 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Venez en famille visiter le site de compostage de l’Agronaute, faire des jeux et quizz, et fabriquer des bombes à graines avec du compost. Vous pourrez ensuite fleurir votre jardin ou celui de vos proches. Organisé par la ville de Vertou et l’association les AlchimistesTransport en car inclus avec 2 départs au choix : RDV à la piscine de Vertou (départ à 9h45, retour à 12h30) ou sur le parking de Bricoman de Vertou (départ à 10h, retour à 12h20).

L’Agronaute Nantes 44276

https://my.weezevent.com/que-deviennent-les-biodechets-des-cantines-apres-leur-collecte