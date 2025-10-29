Que deviennent les biodéchets des cantines, après leur collecte ? L’Agronaute Nantes

Que deviennent les biodéchets des cantines, après leur collecte ? L’Agronaute Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Que deviennent les biodéchets des cantines, après leur collecte ? Mercredi 29 octobre, 09h45 L’Agronaute Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T09:45:00+01:00 – 2025-10-29T12:30:00+01:00

Fin : 2025-10-29T09:45:00+01:00 – 2025-10-29T12:30:00+01:00

Venez en famille visiter le site de compostage de l’Agronaute, faire des jeux et quizz, et fabriquer des bombes à graines avec du compost. Vous pourrez ensuite fleurir votre jardin ou celui de vos proches.

Organisé par la ville de Vertou et l’association les Alchimistes

Transport en car inclus avec 2 départs au choix : RDV à la piscine de Vertou (départ à 9h45, retour à 12h30) ou sur le parking de Bricoman de Vertou (départ à 10h, retour à 12h20).

L’Agronaute 02 rue du sénégal, 44200 NANTES Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/que-deviennent-les-biodechets-des-cantines-apres-leur-collecte »}]

Venez en famille visiter le site de compostage de l’Agronaute, faire des jeux et quizz, et fabriquer des bombes à graines avec du compost.

Ville de Vertou