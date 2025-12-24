QUE D’OS, QUE D’OS LES MOINEAUX DE LA CHARMILLE, Salle socioculturelle Marcillé-la-Ville

QUE D’OS, QUE D’OS LES MOINEAUX DE LA CHARMILLE

Salle socioculturelle Rue des Loisirs Marcillé-la-Ville Mayenne

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-24 2026-01-25

LLes Moineaux de la Charmille auront le plaisir de vous interpréter cette année deux pièces.

Les jeunes vous présenteront une pièce d’Olivier Tourancheau Drôle de Tak Tik En descendant la montagne, Lou s’arrête au Refuge de Paula qui se trouve au milieu des montagnes, afin de laisser passer la tempête qui arrive. Mais sur le chemin, elle a trouvé un grand sac qu’elle décide de récupérer ! Mais en voulant regarder à l’intérieur, elle se rend compte que la fermeture est coincée, ce qui a le don d’effrayer Val. Que peut bien contenir ce sac ?

Les adultes vous présenteront une pièce de Bernard Lenne Que d’os, que d’os Comment peut s’organiser la vie de Fougace-les-Vignes, petit village rural, quand le docteur annonce son départ et qu’en même temps, l’Afgra projette de faire des études en vue d’enfouir des déchets radio-actifs ? Eh bien à Fougace, on ne baisse pas les bras et un petit groupe d’irréductibles gaulois se débrouille comme il peut pour trouver des solutions. On remplace le docteur par la téléconsultation et on va emprunter des os au muséum de Paris qu’on s’empresse de disperser dans un champ afin que des fouilles archéologiques retardent les travaux. .

Salle socioculturelle Rue des Loisirs Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 95 80 20 lesmoineauxdelacharmille@outlook.fr

