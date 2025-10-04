Que du bonheur (avec vos capteurs) Médiathèque Intercommunale De Cornillon – Confoux Cornillon-Confoux

Que du bonheur (avec vos capteurs) Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Intercommunale De Cornillon – Confoux Bouches-du-Rhône

Nombre de places limité. A partir de 15 ans

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Et si les machines faisaient de la magie mieux que les humains ?

C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui. Les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les intelligences artificielles sont plus exactes que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie à travers les réseaux sociaux.

Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

Venez participer à ce spectacle de magie interactif, proposé par la Régie Scènes&Cinés et plongez dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner.

