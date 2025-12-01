Que faire au Museum National d’Histoire Naturelle pendant les vacances de Noël ? Parc zoologique de Paris Paris

Des illuminations magiques pour les fêtes de fin d’année

À la nuit tombée, voyagez dans le monde entier à la rencontre des étonnantes lumières émises par la nature, avec cette promenade nocturne inédite dans les allées du Jardin des Plantes de Paris…

Cette année, le parcours entièrement repensé fait la part belle aux technologies immersives, entre poésie et science. Une expérience féérique à découvrir en famille ou entre amis !

► Découvrir En voie d’illumination : Lumières de la Nature

Tous les soirs pendant les vacances de Noël, de 18 h à 22 h – Tout public – À partir de 13 € – Jardin des Plantes

Une découverte des espèces marines pour les enfants

« Bioluminé-quoi » ? Avec cette nouvelle édition de « Effervescience », le rendez-vous des 7-12 ans, les enfants plongent à la découverte des espèces marines bioluminescentes, en compagnie d’une scientifique du Muséum !

► Découvrir la rencontre « Lumières des abysses »

Samedi 20 décembre – 7 à 12 ans – Gratuit (réservation conseillée) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Des ateliers ludiques pour les enfants

« Théâtre d’ours »

Ours brun, ours blanc, grand panda… Grâce à un kamishibai, un théâtre d’images ambulant japonais, les enfants de 3 à 5 ans s’amusent à découvrir ces trois espèces d’ours !

► Découvrir l’atelier « Théâtre d’ours »

Les samedis pendant les vacances de Noël – De 3 à 5 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée pour la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

« Histoire de jolis monstres »

Au travers de l’histoire de Mélusine, une petite sardine pas comme les autres, les enfants plongent dans les profondeurs de l’océan et y découvrent ses habitants très surprenants.

► Découvrir l’atelier « Histoire de jolis monstres »

Les samedis pendant les vacances de Noël – De 3 à 5 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée pour la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

« Tresse ton animal »

Les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents découvrent les objets tressés des déserts et repartent avec leur propre animal en vannerie !

► Découvrir l’atelier « Tresse ton animal »

Les lundis, vendredis et dimanches pendant les vacances de Noël – De 7 à 12 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée pour la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Derniers jours !

La Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée fermera ses portes au public de janvier 2026 au printemps 2027 pour travaux. Il ne vous reste plus que quelques jours pour venir la (re)visiter !

En raison de la forte influence dans les galeries pendant les vacances scolaires, la réservation en ligne est fortement recommandée.

► Visiter la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée

Un escape game exclusif pendant les vacances de Noël

L’escape game à succès de la Grande Galerie de l’Évolution revient ! En famille ou entre amis, lancez-vous dans une aventure inédite, et tâchez de dévoiler les secrets qu’un mystérieux botaniste du Muséum aurait laissés il y a 100 ans…

► Découvrir l’escape game « La mystérieuse affaire Dubosquet »

Les lundis, mardis et vendredis pendant les vacances de Noël – Dès 8 ans – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Des visites guidées en famille

Visite famille de l’exposition Déserts

Qui sont ces animaux et ces humains qui vivent dans les déserts ? Guidés par un animateur scientifique, venez suivre leurs traces en famille !

► Découvrir la visite famille d’exposition Déserts

Les mercredis et dimanches pendant les vacances de Noël – Dès 6 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée de l’exposition Déserts) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Visite famille de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée

À l’aide d’un livret-jeu et accompagnés par un animateur scientifique, explorez le monde fascinant des fossiles.

► Découvrir la visite famille de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée

Les mardis et samedis pendant les vacances de Noël – Dès 6 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée) – Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée du Jardin des Plantes

Visite famille de la Grande Galerie de l’Évolution

Participez à une visite contée pour découvrir les animaux phares de la Grande Galerie de l’Évolution. Yen-Yen et Li-Li les pandas géants, Siam l’éléphant et Wheke le calamar géant n’auront plus de secret pour vous !

► Découvrir la visite famille de la Grande Galerie de l’Évolution

Les lundis et vendredis pendant les vacances de Noël – Dès 6 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée de la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Noël à la Ménagerie

« Noël à la Ménagerie »

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Société d’Encouragement pour la Conservation des Animaux Sauvages (SECAS) s’associe aux équipes de la Ménagerie pour proposer aux animaux des enrichissements de fête !

Venez observer la mise en place de ces petits cadeaux et en apprendre plus sur la participation du zoo du Jardin des Plantes à la protection des espèces menacées.

► Découvrir l’animation « Noël à la Ménagerie »

Pendant les vacances de Noël – Tout public – Inclus dans le billet d’entrée de la Ménagerie – Ménagerie, zoo du Jardin des Plantes

« Le repas des carnivores »

► Découvrir l’animation « Le repas des carnivores »

Les lundis, mercredis, vendredis et dimanches pendant les vacances de Noël – Tout public – Inclus dans le billet d’entrée de la Ménagerie – Ménagerie, zoo du Jardin des Plantes

Durant les fêtes de fin d’année, le Muséum national d’Histoire naturelle propose une gamme variée d’activités pour petits et grands. Du Jardin des Plantes au Parc Zoologique de Paris, c’est une programmation originale et féérique qui est proposée au public.

