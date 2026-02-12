QUE FAIRE LORSQU’ON A ENVIE DE TUER SON PATRON ? BLACK BEAR Rennes Dimanche 1 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Compagnie Créature Ingrate

Que faire lorsque des petites pensées de meurtre nous viennent à l’esprit au travail ?

Quand on est tellement en colère qu’on pourrait… Tuer son patron !?

Entre jeu clownesque et scènes marionnettiques, deux femmes expérimentent plusieurs manières d’en finir avec leur supérieur, des essais farfelus, voués à l’échec, jusqu’à… ???

Projet lauréat de l’appel à projet Puppet Nights Bar-Bars porté par Marionnettissimo, en partenariat avec le ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, dans le cadre du plan de la DGCA « Mieux produire, mieux diffuser ».

BLACK BEAR 40 rue de Saint Malo, 35700 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

blackbearrennes@gmail.com 02 90 78 11 77



