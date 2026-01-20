Que faire pour la Saint-Valentin à Paris ?
Que faire pour la Saint-Valentin à Paris ? dimanche 1 février 2026.
Pour vous aider à célébrer l’amour, on a préparé un guide spécial :
- Et si on s’inspirait de ces tableaux pour déclarer sa flamme ?
- Ces ponts où se donner rendez-vous entre amoureux
- Des idées de balades nocturnes et à vélo à faire en couple
- Ils ont trouvé l’amour à Paris et nous racontent la rencontre, la déclaration et le souvenir
Découvrez ci-dessous tous les événements parisiens qui célèbrent la Saint-Valentin en 2026 :
À Paris, la Saint-Valentin se vit toute l’année… avec un point d’orgue autour du 14 février ! L’amour sous toutes ses formes est à l’honneur. Découvrez le programme 2026 en images.
Du dimanche 01 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-01T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-16T00:59:59+01:00
Date(s) :