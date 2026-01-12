Qué hès dimèrcs ? Carnaval Biarnés ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau
Qué hès dimèrcs ? Carnaval Biarnés !
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Venez préparer, en famille, le Carnaval Biarnés avec le Cirdoc Institut occitan de cultura, l’association Carnaval Pantalonada et La Ciutat !
14h 18h Atelier créatif
Venez créer la Monaca de Sent Pançard qui sera brûlée pendant le Carnaval Biarnés en participant à un atelier de papier mâché. Ce sera aussi l’occasion d’écrire les soucis de l’année pour qu’ils partent en fumée !
15h30 Jeu de plateau
Vous voulez connaître les personnages et l’histoire de Carnaval ? Venez découvrir Sent Pançard, sa clique et leurs aventures en participant à un jeu !
A partir de 7 ans
16h30 Goûter
Venez goûter les pâtisseries de la période de Carnaval ! .
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
