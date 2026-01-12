Qué hès dimèrcs ? Carnaval Biarnés ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau

Qué hès dimèrcs ? Carnaval Biarnés !

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Venez préparer, en famille, le Carnaval Biarnés avec le Cirdoc Institut occitan de cultura, l’association Carnaval Pantalonada et La Ciutat !

14h 18h Atelier créatif

Venez créer la Monaca de Sent Pançard qui sera brûlée pendant le Carnaval Biarnés en participant à un atelier de papier mâché. Ce sera aussi l’occasion d’écrire les soucis de l’année pour qu’ils partent en fumée !

15h30 Jeu de plateau

Vous voulez connaître les personnages et l’histoire de Carnaval ? Venez découvrir Sent Pançard, sa clique et leurs aventures en participant à un jeu !

A partir de 7 ans

16h30 Goûter

Venez goûter les pâtisseries de la période de Carnaval ! .

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Qué hès dimèrcs ? Carnaval Biarnés !

L’événement Qué hès dimèrcs ? Carnaval Biarnés ! Pau a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Pau