Qué hès dimèrcs ? festival SF Les Mycéliades Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-02-11

2026-02-11

2026-02-11

A l’occasion du Festival SF Les Mycéliades, le CIRDOC Institut occitan de cultura et La Ciutat vous proposent des animations sur le thème de la biodiversité.

15h30 Atelier créatif

Venez imaginer les plantes et les animaux extraordinaires de demain pendant un atelier créatif sur la biodiversité du futur tout en découvrant la langue occitane !

A partir de 7 ans, sur inscription

17h Goûter et Projection

Suivez les aventures du personnage Patata et de ses amis en regardant le court-métrage d’animation “Patata e los amics de l’òrt” en occitan sous-titré français ! .

