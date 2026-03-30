Qué hès dimèrcs ? L’art de conter ! Place François Recaborde Pau

Qué hès dimèrcs ? L’art de conter !

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

A l’occasion du festival les Mondes Imaginaires, le CIRDOC Institut occitan de cultura et La Ciutat vous proposent des animations culturelles.

14h30 Atelier créatif

Venez participer à un atelier créatif pour découvrir l’art de conter des histoires et quelques mots en occitan !

A partir de 6 ans

16h E cric, e crac…

Isabelle Loubère vous transporte dans le monde mystérieux de la Lande à travers des contes et des chants en français et occitan sur les bergers qui entendent des bruits étranges, les fées qui vivent sous les dunes et les sorcières !

Tout public

17h Goûter .

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Qué hès dimèrcs ? L’art de conter !

L’événement Qué hès dimèrcs ? L’art de conter ! Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau