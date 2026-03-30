Qué hès dimèrcs ? L’art de conter ! Place François Recaborde Pau
Qué hès dimèrcs ? L’art de conter ! Place François Recaborde Pau mercredi 8 avril 2026.
Qué hès dimèrcs ? L’art de conter !
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
A l’occasion du festival les Mondes Imaginaires, le CIRDOC Institut occitan de cultura et La Ciutat vous proposent des animations culturelles.
14h30 Atelier créatif
Venez participer à un atelier créatif pour découvrir l’art de conter des histoires et quelques mots en occitan !
A partir de 6 ans
16h E cric, e crac…
Isabelle Loubère vous transporte dans le monde mystérieux de la Lande à travers des contes et des chants en français et occitan sur les bergers qui entendent des bruits étranges, les fées qui vivent sous les dunes et les sorcières !
Tout public
17h Goûter .
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
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L’événement Qué hès dimèrcs ? L’art de conter ! Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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